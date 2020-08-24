В Украине уменьшилось количество зараженных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 24 августа

По состоянию на утро понедельника, 24 августа, в Украине официально подтверждены 106 757 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1799 – выявлено за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли 2293 человека (+22 за сутки), а 52 524 пациента полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию озвучил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки зафиксировано в Черновицкой области – 241, городе Киев – 209, Ивано-Франковской области – 170, Одесской – 145, Львовской – 142, Харьковской – 141 и в Тернопольской – 139.

Напомним, что данные по заболеваемости коронавирусом со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствуют.

По словам Степанова, за минувшие сутки медики провели 13 542 тестирования на выявление COVID-19 методом ПЦР и ИФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 24 августа начинает действовать новое эпидемическое зонирование регионов. Так, в стране расширили "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны карантина – был опубликован их список по областям.

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