В Украине резко возросла заболеваемость пневмонией

Obozrevatel Общество 10:39, 12.10.2020 Обновлено: 11:00, 12.10.2020

Количество больных пневмонией в Украине за последнюю неделю, 5–11 октября, резко возросло.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По сравнению с таким же периодом в июле число пациентов, у которых диагностирована пневмония, увеличилось в 5 раз – с 4 до 22 тысяч.

"У нас увеличилось количество заболевших пневмонией. На прошлой неделе заболели 22 400 человека. Для понимания, за неделю с 13 по 19 июля у нас было 4234 случая", – заявил министр.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, в каких регионах Украины сложилась наихудшая ситуация с заполненностью коек в больницах.

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