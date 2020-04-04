В Украине резко ужесточили условия карантина: Кабмин дал детальные разъяснения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил украинцам, что карантин это не каникулы и за его нарушения грозит наказание.

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Глава правительства в Телеграм-канале написал, что за нарушение изоляции введено уголовное наказание.

"За нарушение правил карантина во время распространения COVID-19 в Украине, согласно ст. 325 УК, действует штраф от 17 тысяч до 51 тысяч гривен или лишение свободы на срок до 3 лет", – отметил премьер.

Карантин в Украине

Шмыгаль подчеркнул, что страны по всему миру вводят жесткие санкции за нарушение правил карантина.

"Ведь речь идет не просто о болезни, речь идет о тысячах человеческих жизней", – резюмировал чиновник.

Напомним, что 3 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль экстренно обратился к украинцам и объявил об усилении карантинных мер из-за коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в офисе президента Украины разработали несколько сценариев, по которым могут усиливать карантинные меры в зависимости от ситуации с распространением COVID-19.

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