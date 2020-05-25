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25 мая • обновлено в 09:23
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В Украине резко уменьшилось количество больных COVID-19: появилась статистика Минздрава на 25 мая

40.8т
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В Украине по состоянию на понедельник, 25 мая, официально подтверждено 21 245 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них рекордно низкое количество новых инфицированных – 259 было выявлено за прошедшие сутки.

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При этом количество смертей от COVID-19 в стране достигло 623 (+6 за сутки). Об этом сообщается на сайте Кабмина и Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Количество новых больных COVID-19 в Украине упало

Количество новых больных COVID-19 в Украине упало

В то же время выздороветь от заболевания удалось уже 7234 пациентам (+126).

Традиционно отмечается, что данные по заболеваемости коронавирусом с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя в статистике отсутствуют.

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Скриншот

covid19.gov.ua

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Скриншот

covid19.rnbo.gov.ua

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Скриншот

covid19.rnbo.gov.ua

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вирус
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Общество

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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 245.

    Вылечились: 7234. Умерли: 623.

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