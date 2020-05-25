В Украине резко уменьшилось количество больных COVID-19: появилась статистика Минздрава на 25 мая

В Украине по состоянию на понедельник, 25 мая, официально подтверждено 21 245 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них рекордно низкое количество новых инфицированных – 259 было выявлено за прошедшие сутки.
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При этом количество смертей от COVID-19 в стране достигло 623 (+6 за сутки). Об этом сообщается на сайте Кабмина и Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Количество новых больных COVID-19 в Украине упало
В то же время выздороветь от заболевания удалось уже 7234 пациентам (+126).
Традиционно отмечается, что данные по заболеваемости коронавирусом с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя в статистике отсутствуют.
Скриншот
covid19.gov.ua
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Скриншот
covid19.rnbo.gov.ua
Скриншот
covid19.rnbo.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Больше всего больных коронавирусом в Украине являются людьми из возрастной категории 50-59 лет – 21,2% от общего количества инфицированных.
По состоянию на 24 мая у 20 сотрудников Харьковской областной инфекционной больницы диагностировали коронавирус – заболели 5 врачей и 15 медсестер разных уровней.
Ривненская область стала новым эпицентром COVID-19 в Украине – количество зараженных там стремительно растет.
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