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28 октября • обновлено в 06:12
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В Украине резко ухудшится погода: синоптики дали точный прогноз

3.9т Читать материал на украинском

В Украине в понедельник, 28 октября, резко снизится температура воздуха, а на западе страны пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. При этом холоднее всего будет в западных регионах Украины, а также в центре.

Новости
Накроет дождь и резкое похолодание: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Здесь температура опустится до +11…+13 градусов. На западе ожидаются небольшие дожди, а в центре будет сухо. На востоке Украины +15…+17 градусов, на юге до +17, без осадков.

В Киеве в понедельник будет солнечная и сухая погода. Температура воздуха ожидается в пределах +11…+13 градусов.

В Украине резко ухудшится погода: синоптики дали точный прогноз

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что начало ноября в Украине будет погожим, а температура воздуха еще продержится выше нуля. В отдельных регионах страны возможны небольшие дожди. Совсем холодно в стране станет лишь в конце ноября.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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