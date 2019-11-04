В Украине резко ухудшится погода: синоптики дали прогноз

На территории Украины в понедельник, 4 ноября, резко ухудшится погода. Ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра. Синоптики опубликовали соответствующую карту (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Также на Закарпатье и в Карпатах предусматриваются значительные дожди. Жителей Украины предупредили о I уровне опасности, желтом.

В Украине резко ухудшится погода

Прогноз погоды в Украине. Карта Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань дал подробный прогноз погоды на ноябрь в Украине, предупредив о морозах и снеге.

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