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4 ноября • обновлено в 12:32
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В Украине резко ухудшится погода: синоптики дали прогноз

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На территории Украины в понедельник, 4 ноября, резко ухудшится погода. Ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра. Синоптики опубликовали соответствующую карту (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Также на Закарпатье и в Карпатах предусматриваются значительные дожди. Жителей Украины предупредили о I уровне опасности, желтом.

В Украине резко ухудшится погода

В Украине резко ухудшится погода

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Прогноз погоды в Украине. Карта

Прогноз погоды в Украине. Карта

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань дал подробный прогноз погоды на ноябрь в Украине, предупредив о морозах и снеге.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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