В Украине резко ухудшится погода: синоптик сделала важное уточнение

Осадки на территории Украины, которые заменят солнечную погоду с понедельника, 11 июня, вызваны смещением антициклона Зорро, который был "главным защитником от дождей, гроз и всевозможных шквалов с градом".

На его место, начиная с западных областей, придет "циклон с труднопроизносимым названием Xisca", что и повлечет за собой дождливую погоду, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"В дальнейшем Зорро двинется на восток атмосферный фронт северного скандинавского циклона. Поэтому уже вечером 11 июня, а также утром и днем 12 июня дожди и грозы охватят Запад, Север и Центр Украины", - рассказала синоптик.

"Юг и Восток все же останутся верными романтическому Зорро - без существенных осадков", - добавила она.

Также Диденко развеяла опасения на счет опасных последствий мощного циклона.

"Здесь народ немного пугают страшилками о свирепом циклоне. Уточняю. Украину будет пересекать атмосферный фронт этого циклона, сам циклон передвигаться значительно севернее, за пределами Украины", - успокоила украинцев она.

Как рассказала синоптик, температура воздуха в начале новой недели будет колебаться в пределах +24…+28, местами до +30 градусов, а во время ливней временно снижаться на 3-6 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, накануне украинцев предупредил о резком ухудшении погоды.