В Украине резко сократилась очередь на загранпаспорта

В Украине очередь на персонализацию заграничных паспортов за последний месяц сократилась более, чем на 100 тысяч.

Как информирует пресс-служба Государственной миграционной службы, сейчас очередь на персонализацию загранпаспортов составляет 572 тысячи, но еще в середина марта было около 700 тысяч.

Ускорение обработки персональных данных паспортов граждан Украины для выезда за границу стало возможным после введения в эксплуатацию на Полиграфкомбинате "Украина" дополнительной линии персонализации документов, которую было приобретено в 2017 году.

"Учитывая задержки в выдаче заграничных паспортов через техническую несостоятельность производителя персонализировать загранпаспорта в условиях повышенного спроса Государственная миграционная служба не советует никаким образом планировать путешествие за границу (включая покупку билетов, бронирование проживания и тому подобное), не имея на руках действующего загранпаспорта", - добавили в ГМС.

Ранее "Обозреватель" рассказывал, что нужно знать для того, чтобы получить загранпаспорт в Украине.