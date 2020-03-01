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1 марта • обновлено в 21:31
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В Украине резко потеплеет: синоптик сделала прогноз погоды на начало марта

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В Украине ожидается резкое потепление уже со вторника, 3 марта.

Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко в Facebook, отметив, что еще 2 марта в большинстве областей ожидаются сильные порывы ветра.

Однако уже на следующий день в Украине наступит настоящая весенняя погода.

"Если вы уже купили новое демисезонное пальто или легкую курточку, лучшее время их выгулять – среда и четверг, тепло рванет до +14 градусов", – рассказала она.

При этом Укргидрометцентр указывает на то, что в отдельных областях страны будет еще теплее.

Погода в Украине

Погода в Украине

Укргидрометцентр

Погода в Украине

Погода в Украине

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, прогноз погоды на весну-2020 в Украине рассорил синоптиков. Они поспорили о том, будет в марте тепло или же ударят морозы.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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