В Украине ожидается резкое потепление уже со вторника, 3 марта.

Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко в Facebook, отметив, что еще 2 марта в большинстве областей ожидаются сильные порывы ветра.

Однако уже на следующий день в Украине наступит настоящая весенняя погода.

"Если вы уже купили новое демисезонное пальто или легкую курточку, лучшее время их выгулять – среда и четверг, тепло рванет до +14 градусов", – рассказала она.

При этом Укргидрометцентр указывает на то, что в отдельных областях страны будет еще теплее.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Погода в Украине Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, прогноз погоды на весну-2020 в Украине рассорил синоптиков. Они поспорили о том, будет в марте тепло или же ударят морозы.

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