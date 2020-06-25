В Украине резко поменяется погода: синоптики уточнили прогноз

В пятницу, 26 июня, почти во всей Украине ожидается солнечная и теплая погода, без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, согласно которым дожди с грозами вероятны лишь на Закарпатье и в Ивано-Франковской области.

Температура воздуха во всех регионах страны будет колебаться в районе 30 градусов тепла: от 27 до 32. Теплее всего будет на юге Украины.

В Киеве в пятницу ожидается от 29 до 31 градуса тепла.

Ночью тоже будет теплее: от +11 до +15 градусов в западных и восточных регионах, и от +13 до +19 в остальных областях.

Погода в Украине на пятницу, 26 июня - данные Укргидрометцентра

Как сообщал OBOZREVATEL, июль-август в Украине обещают быть очень теплыми и даже жаркими. Однако высокие температуры будут прерываться волнами холода.