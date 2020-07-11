В Украине резко похолодает: синоптик назвала регионы, на которые обрушится буря

В воскресенье, 12 июля, в западных и северных областях Украины ожидается снижение температуры до +12+18 градусов и буря.

На остальной территории страны будет жаркая погода в пределах +28+33 градуса, сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко.

"Дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалы наиболее вероятные в западных, северных областях и в Винницкой области", – отметила она.

Карта погоды

В южных, восточных и в большинстве центральных областей прогнозируется яркое палящее солнце.

В Киеве, 12 июля, ожидается высокая температура воздуха + 28 + 30 градусов. Но во второй половине возможен дождь с грозой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля на западе Украины прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Добавим, что по прогнозу синоптиков, 11 и 12 июля в Украину вернется жаркая погода, а на западе пройдут дожди с грозами.