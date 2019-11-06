В Украине резко похолодает: синоптик дала прогноз

В четверг, 7 ноября, на территории Украины ожидается снижение температуры воздуха.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, похолодает на западе и на севере.

Ночью в Карпатском регионе и в Винницкой области, днем в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях ожидается небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

Дождливая погода 24 канал

Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит +4-9°, днем +9-14°; в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью +8-13 °, днем +15-20°.

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. До конца же ноября будет держаться плюсовая температура за исключением периода с 17 по 23 ноября.

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