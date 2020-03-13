В ближайшие 5 дней в Украине снизится температура воздуха и погода измениться с дождливой на сухую.

Такой прогноз в интервью "Фактам" в пятницу, 13 марта, озвучила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Так, 13 марта дожди возможны на западе, севере и в центре Украины, на юге будет сухо, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Закарпатской области воздух прогреется до 10−11 градусов тепла, а на юге температура достигнет +19 градусов.

Погода в Украине 13 марта

По словам метеоролога, в субботу, 14 марта, в Украину придет холодный арктический воздух. В северных и западных областях возможен дождь с мокрым снегом. Температура снизится.

В Украине резко похолодает: придет арктический воздух ZIK

Погода в Украине 14 марта

В воскресенье, 15 марта, в Украине будет сухо, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на западе и севере страны столбики термометров покажут всего 3−5 градусов тепла.

Погода в Украине 15 марта

В понедельник, 16 марта, во всех областях Украины ожидается сухая погода. Днем на востоке страны столбики термометров покажут плюс 3−5 градусов, а на западе поднимутся до отметки плюс 12 градусов. Ночью в северных областях ожидается до -6 градусов.

Погода в Украине 16 марта

Во вторник, 17 марта, на всей территории Украины также сухо, скорость ветра — около 12 метров в секунду. В Сумской и восточных областях днем плюс 5−7 градусов, а в южных и западных регионах дневная температура — 12 градусов тепла.

Погода в Украине 17 марта

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали, что март-2020 в Украине будет аномально теплым и с осадками в пределах нормы.

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