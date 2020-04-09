В Украине резко похолодает и пойдут дожди: где испортится погода

В пятницу, 10 апреля, в Украине резко изменится погода – температура воздуха упадет и пойдут дожди.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра. Ветер будет северно-западный, 7-12 м/с.

Осадки накроют центр, север и восток Украины.

На западе и юге будет солнечно с прояснениями.

Тепло ожидается на востоке и юге. В западных областях, где 9 апреля было до +22, прогнозируют максимум +13.

Температура воздуха ночью по всей стране составит +6...+8.

Прогноз погоды по Украине на 10 апреля politeka.net

На западе будет холоднее всего. Столбики термометров покажут днем +11...+13. Ожидается переменная облачность.

В Житомирской и Винницкой областях будет также до +13, однако регионы накроют дожди. Аналогичную погоду прогнозируют на Киевщине и Черкасщине, а также в северных регионах.

Погода в Украине 10 апреля Скриншот

В центральных Полтавской и Кировоградской областях будет до +14. Также прогнозируют дожди.

На востоке и юге Украине будет теплее всего. Воздух прогреется до максимальных +19 на Одесщине, однако осадки принесут прохладу.

Прогноз погоды в Киеве на 10 апреля Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что с 9 и до 16 апреля будет переменчивая погода. Несколько дней будет сухо и тепло, а временами будет идти дождь и станет холоднее.