В Украине резко изменится погода: появился прогноз на неделю

В Украине ожидаются небывалые дожди с грозами, а также небольшое похолодание.

Как отмечает Украинский гидрометцентр, страну накроет грозовой северо-западный фронт. В понедельник, 17 июня, грозы накроют западную Украину, а также северные области. На западе температура понизится на 5-6 градусов – до +24-26. В центре всего на пару градусов. Во вторник холодная погода доберется уже и к центру Украины.

Облачно будет и на юге и востоке страны. Температура воздуха на западе, севере и в центре Украины снизится до +24-28 градусов.

Украину накроют дожди

Погода нормализуется уже к 20 июня. Средняя температура ожидается в радиусе 28-31 градуса выше нуля. При этом на западе, севере и центре страны снова будут дожди. В пятницу, 21 июня, грозовой фронт перейдет уже на восточную Украину. Высокая температура сохранится.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач дал украинцам советы, как пережить адскую жару.

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