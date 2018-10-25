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Снег и метели: в Украине резко изменится погода

12.8тЧитать материал на украинском

В Украине в четверг, 25 октября, резко ухудшатся погодные условия, объявлено штормовое предупреждение.

Пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра предупреждает, что ожидается шквальный ветер.

"Пройдут дожди, в западных, местами северных, центральных и Харьковской областях – с мокрым снегом; в Украине усиление ветра – до 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Снег и метели: в Украине резко изменится погода

Температура ночью составит 2-7 градусов тепла; днем +4 +9, в южных областях местами +8 +13.

На высокогорье Карпат прогнозируется мокрый снег, метели, порывы ветра 25-29 м/с; температура ночью 0-5 мороза, днем 2-4 тепла.

В Киевской области 25 октября также ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди (местами с мокрым снегом); усиление ветра – до 15-20 м/с.

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Также ГСЧС сообщила, что в ночь на 25 октября из-за дождей и сильных порывов ветра в Украине сработали системы защиты линий электропередач, были обесточены 146 населенных пунктов.

Непогода затронула девять областей, в частности, без света остались 60 сел на Винничине, 29 – на Львовщине, 18 – на Тернопольщине, 14 – на Черниговщине, 7 – на Ивано-Франковщине, 6 – на Луганщине, 5 – на Закарпатье, 4 – на Донетчине, 3 – на Волыни.

Напомним, что влажную погоду на территорию Украины принес активный циклон с северо-запада Европы под названием Siglinde, который продержится несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали небольшое потепление.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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