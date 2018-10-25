Снег и метели: в Украине резко изменится погода

В Украине в четверг, 25 октября, резко ухудшатся погодные условия, объявлено штормовое предупреждение.

Пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра предупреждает, что ожидается шквальный ветер.

"Пройдут дожди, в западных, местами северных, центральных и Харьковской областях – с мокрым снегом; в Украине усиление ветра – до 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Температура ночью составит 2-7 градусов тепла; днем +4 +9, в южных областях местами +8 +13.

На высокогорье Карпат прогнозируется мокрый снег, метели, порывы ветра 25-29 м/с; температура ночью 0-5 мороза, днем 2-4 тепла.

В Киевской области 25 октября также ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди (местами с мокрым снегом); усиление ветра – до 15-20 м/с.

Также ГСЧС сообщила, что в ночь на 25 октября из-за дождей и сильных порывов ветра в Украине сработали системы защиты линий электропередач, были обесточены 146 населенных пунктов.

Непогода затронула девять областей, в частности, без света остались 60 сел на Винничине, 29 – на Львовщине, 18 – на Тернопольщине, 14 – на Черниговщине, 7 – на Ивано-Франковщине, 6 – на Луганщине, 5 – на Закарпатье, 4 – на Донетчине, 3 – на Волыни.

Напомним, что влажную погоду на территорию Украины принес активный циклон с северо-запада Европы под названием Siglinde, который продержится несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали небольшое потепление.