В Украине резко изменится погода: карта регионов, которые накроет буря

Алексей Титофф Общество 09:29, 10.08.2020 Обновлено: 09:29, 10.08.2020

В понедельник, 10 августа, в Украине в регионах объявили штормовое предупреждение – I уровень опасности.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, утром и днем прогнозируется гроза по Киеву и Киевской области. Также непогода будет бушевать днем в западных, северных и большинстве центральных областей Украины.

"10 августа днем в западных, северных и центральных (кроме Днепропетровской) областей – грозы", – говорится в сообщении синоптиков.

Также 10-11 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Карта с областями, где ожидаются грозы
Укргидрометцентр

Напомним, что ранее синоптики предупреждали, что 10 августа, ожидается ухудшение погоды – сильные грозы и дожди пройдут в регионах нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу метеорологов, август в Украине будет более теплым, чем в предыдущие годы.

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