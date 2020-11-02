В Украине резко изменится "дождевая карта": синоптики уточнили погоду на вторник

Кирилл Лютый Общество 21:36, 2.11.2020

Во вторник, 3 ноября, западные и некоторые восточные области накроют осадки, на остальных территориях ожидается сухая погода.

Об этом сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра. Если 2 ноября дожди накрыли юг, центр, север и восток, то 3-го осадки охватят весь запад страны.

Также небольшие дожди вероятны в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму.

Температура воздуха по всей Украине будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла.

В Киеве во вторник ожидается от +9 до +11 градусов, без дождей.

Погода в Украине на вторник, 3 ноября.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань поделился своими прогнозами на ноябрь и декабрь. По его данным, последний месяц осени еще порадует украинцев теплом.

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