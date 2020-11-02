В Украине резко изменится "дождевая карта": синоптики уточнили погоду на вторник
Дожди ожидаются на западе, а также в Харьковской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму
Температура воздуха прогреется от +9 до +14 градусов
Во вторник, 3 ноября, западные и некоторые восточные области накроют осадки, на остальных территориях ожидается сухая погода.
Об этом сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра. Если 2 ноября дожди накрыли юг, центр, север и восток, то 3-го осадки охватят весь запад страны.
Также небольшие дожди вероятны в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму.
Температура воздуха по всей Украине будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла.
В Киеве во вторник ожидается от +9 до +11 градусов, без дождей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань поделился своими прогнозами на ноябрь и декабрь. По его данным, последний месяц осени еще порадует украинцев теплом.