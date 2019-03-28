В Украине резко изменили прогноз на "позднее и короткое" лето

Средняя продолжительность метеорологического лета в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, четырех месяцев.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, опровергнув таким образом слова заведующего отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, доктора физико-математических наук, профессора Вазиры Мартазиновой об уменьшении длительности лета.

По ее словам, в Украине ожидается позднее и короткое лето в 2019 году, а метеорологическая осень наступит уже в конце августа.

"На самом деле, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в городе Киеве средняя продолжительность метеорологического лета в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, т. е. четырех месяцев, а не двух, как утверждает Вазира Файзуловна", — сказано в сообщении.

Pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящая весенняя, теплая и солнечная погода в Украине ожидается лишь ближе к середине апреля.

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