В Украине резко испортится погода: синоптики предупредили о шторме

В субботу, 5 сентября, в некоторых регионах Украины ожидаются сильные порывы ветра.

Как сообщает ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в южных и Донецкой областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Киеве в этот день будет облачно с прояснениями, ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +20…+26 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

На севере страны облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, в Житомирской области без осадков; днем без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, в Житомирской области +9…+14 градусов; днем +20…+27 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь; в Винницкой области на протяжении суток без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, в Винницкой области +9…+14 градусов; днем +21…+27 градусов, в Днепропетровской области +24…+29 градусов.

На востоке страны облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Донецкой области местами кратковременный дождь, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, в Одесской и Николаевской областях +14…+19 градусов; днем +22…+28 градусов.

Кроме того, 5-7 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода на 5 сентября Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в Украине в первой половине сентября ожидается теплая погода, однако периодически возможны небольшие дожди.