В Украине резко испортится погода: штормовое предупреждение

В Украине в понедельник, 15 июля, ожидается существенное ухудшение погоды.

Об этом предупредили синоптики. "Днем 15 июля в северных и большинстве центральных областей грозы, местами шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", – сообщает Укргидрометцентр.

Также указано, что в Черкасской, большинстве районов Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Владимира Деркача, настоящей адской жары в июле текущего года украинцы уже не увидят, хотя дожди временно прекратятся.

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