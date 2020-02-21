В Украине резко испортится погода: где ждать снега

В Украине в пятницу, 21 февраля, резко испортится погода: так местами пойдут дожди и мокрый снег.

Как сообщает Укргидрометцентр, на востоке осадки в виде мокрого снега, температура днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, днем до +7°.

Мокрый снег в Украине Иллюстрация

На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура днем до +6°.

В северных областях без осадков. Температура днем до +7°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +6°.

В Киеве в пятницу днем +4 +6 градусов, сухо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на 21 февраля объявили штормовое предупреждение, что может привести с схождению лавин в горах.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся