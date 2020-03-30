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30 марта • обновлено в 11:32
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В Украине решили, что делать с семьями больных коронавирусом

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Лиц, которые будут определены как контактные со случаями коронавируса в Украине, отправят на 14-дневную самоизоляцию.

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Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктр Ляшко на брифинге в понедельник, 30 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Их будут отправлять на самоизоляцию при условии соблюдения требований стандарта предоставления медицинской помощи больным коронавирусом, если у них будут условия пребывать на самоизоляции дома. Если же нет люди должны направляться в специальные учреждения обсерваторы. Они созданы уже в каждой области", – поделился он.

В Украине решили, что делать с семьями больных коронавирусом

В Украине решили, что делать с семьями больных коронавирусом

Цензор.НЕТ

В первую очередь речь идет о семьях больных коронавирусом, круге, друзей и знакомых, а также людях, которые могли подхватить вирус, случайно встретив зараженного.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко заявил, что в Украине не проводят массовое ПЦР-тестирование на коронавирус всех приезжих, поскольку проявления болезни могут затянуться на инкубационный период, а тесты в таком случае просто используют зря.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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