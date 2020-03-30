Лиц, которые будут определены как контактные со случаями коронавируса в Украине, отправят на 14-дневную самоизоляцию.
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Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктр Ляшко на брифинге в понедельник, 30 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Их будут отправлять на самоизоляцию при условии соблюдения требований стандарта предоставления медицинской помощи больным коронавирусом, если у них будут условия пребывать на самоизоляции дома. Если же нет – люди должны направляться в специальные учреждения – обсерваторы. Они созданы уже в каждой области", – поделился он.
В Украине решили, что делать с семьями больных коронавирусом
Цензор.НЕТ
В первую очередь речь идет о семьях больных коронавирусом, круге, друзей и знакомых, а также людях, которые могли подхватить вирус, случайно встретив зараженного.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко заявил, что в Украине не проводят массовое ПЦР-тестирование на коронавирус всех приезжих, поскольку проявления болезни могут затянуться на инкубационный период, а тесты в таком случае просто используют зря.
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