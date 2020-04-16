В Украине решили, что будет с заключенными c COVID-19

В случае если у заключенных в тюрьме обнаружат коронавирус COVID-19, то их госпитализируют в те же больницы, что и обычных пациентов.

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Об этом в интервью "Фактам" рассказала заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая. Однако в единичных случаях заключенных с подозрением на коронавирус будут помещать в амбулатории при тюрьмах.

"Однако лечить инфицированного, если вдруг у него начнутся осложнения, мы у себя в учреждениях пенитенциарной системы вряд ли сможем. Нужны аппараты вентиляции легких, которых в нашей системе, можно сказать, и нет. Если будет подтвержден коронавирус у кого-то из заключенных, придется обращаться за помощью в Министерство здравоохранения. Будем вызывать "скорую" и отправлять заразившегося в больницу", – пояснила чиновница.

COVID-19 в Украине

При этом Высоцкая подчеркнула, что заключенные не будет оставаться один на один с другими больными гражданами.

"Его (заключенного – Ред.) поместят в отдельную охраняемую палату. Статус "осужденного" из-за его болезни не меняется. А заразиться может не только человек, осужденный за, скажем, кражи, а и насильник, и убийца. Такой заключенный может быть опасным для общества, если окажется на свободе. Потому его и в лечебнице будут надежно охранять. Да, это дорого для государства – содержание и лечение такого больного в отдельной охраняемой палате. Но это необходимость", – добавила замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 16 апреля в Украине заразился коронавирусом 4161 человек.

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