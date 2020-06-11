В Украине рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки: появилась статистика Минздрава на 11 июня

По состоянию на утро четверга, 11 июня, в Украине официально подтверждено 29 070 случаев коронавирусной инфекции. Из них 689 было обнаружено за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умерли уже 854 человека (+21 за сутки), а 13 141 пациент (+372) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые тяжелые времена в апреле, когда у нас были достаточно напряженная ситуация, мы все волновались и следили за тем, что происходит, в том числе в мире. У нас никогда не было 689 человек, заболевших за один день. Уже в течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни", – отметил Степанов.

Коронавирус в Украине

Больше всего случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировали во Львовской области – 125 новых инфицированных, а также Киевской – 54, Ровенской области – 53 и в городе Киев – 91.

Ранее OBOZREVATEL писал, что количество зараженных коронавирусом в Украине и мире составляет почти 7,5 млн. За последние сутки статистика выросла на 134 705 инфицированных.