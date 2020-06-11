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11 июня • обновлено в 08:26
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В Украине рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки: появилась статистика Минздрава на 11 июня

  • По состоянию на 11 июня в Украине подтвержден 29 070 случаев инфицирования коронавирусом

  • По сравнению с предыдущим днем за прошедшие сутки количество больных увеличилось – 689 новых зараженных

  • От COVID-19 в стране умерли 854 человека, а 13 141 полностью побороли болезнь

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По состоянию на утро четверга, 11 июня, в Украине официально подтвержден 29 070 случаев коронавирусной инфекции. Из них 689 было обнаружено за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умерли уже 854 человек (+21 за сутки), а 13 141 пациентов (+372) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

В Украине рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки: появилась статистика Минздрава на 11 июня
В Украине рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки: появилась статистика Минздрава на 11 июня

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Ранее OBOZREVATEL писал, что количество зараженных коронавирусом в Украине и мире составляет почти 7,5 млн. За последние сутки статистика выросла на 134 705инфицированных.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 28 381.

    Вылечились: 12 769. Умерли: 833.

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