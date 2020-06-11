Инфекционист предупредил о резком росте больных COVID-19 в Украине. Подробный прогноз на июнь

В следующие две недели, до 25 июня, заболевших коронавирусом в Украине станет больше, правительство может вернуть карантин, чтобы не допустить еще большей вспышки.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил врач-инфекционист и бывший глава Центра здоровья Владимир Курпита, комментируя рекордное количество инфицированных за 10 июня. Болезнь диагностировали у 689 украинцев.

"Тенденция тревожная. Карантин ослабили, а люди начали пренебрегать личными мерами безопасности. Контакты растут, из-за жары они начинают собираться в торговых центрах, поэтому в течение недели-двух возможен рост статистики инфицирования. Правительство может усилить карантин, что вызовет социальное недовольство. Властью было сделано немало коммуникационных ошибок, включая визит президента в кафе на Хмельнитчине, где пренебрегали эпидемиологическими принципами. Люди задают вопрос, почему им можно, а нам нет?" – отметил врач.

Коронавирус в Украине

Вместе с тем, он не взялся делать прогнозы на первую половину июля, поскольку есть "множество факторов, влияющих на заболеваемость".

При этом он отметил, что данные на 10 июня – это забор, сделанный 5-7 дней назад, и нет смысла сравнивать ежедневные результаты, лучше ориентироваться на еженедельные.

Вице-президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний, где моделируют распространение эпидемии коронавируса, в недавнем интервью OBOZREVATEL называл три вероятных прогноза. По одному из них, в Украине может быть вторая волна эпидемии.

Однако, по словам бывшего министра Тимофея Милованова, карантин в Украине не нужно возвращать, даже если погибнет больше людей.