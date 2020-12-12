В Украине – рекорд по числу госпитализаций с COVID-19: врач предупредил о коллапсе в больницах

В Украине за минувшие сутки с коронавирусом (COVID-19) госпитализировали 3001 человека, что стало новым рекордом. Таким образом, можно говорить о провале первичного звена – в протоколе ведения пациента семейным врачом в первые дни заболевания что-то не работает.

Такое мнение в Facebook выразил главный врач диагностического медицинского центра Львова Тарас Жиравецкий. Медик отметил, что 11 дней назад в Украине было примерно 12 тысяч новых случаев инфицирования, то есть практически каждый четвертый попал в стационар.

"В чем проблема? Самолечение пациентов? Не думаю. За последний месяц мы увидели кампанию за то, чтобы не принимать дома антибактериальных препаратов, напугали всех приемом стероидов и рекомендовали не снижать температуру в различных информационных обращениях, а также начали рассказывать семейным врачам, что тактика наблюдения и прием витамин есть мега эффективными! Антибиотик не лечит вирус! Теперь видим результат. Антибиотик лечит пациентов с осложнением COVID-19 – это должно быть месседж для населения!" – отметил он.

Врач подчеркнул, что COVID-19 – не грипп и не вирус, а заболевание, которое начало протекать очень агрессивно.

"Я не думаю, что коронавирус сильно изменился, но то, что мы пошли не в правильном направлении мы поймем уже через 10 дней, когда в больницах окажется 30 тысяч новых пациентов, за 20 дней 60 тысяч пациентов! Готовы ли мы к такому количеству? Думаю, кровати будут, но кислорода, медиков и лекарств вряд ли будет хватать", – сказал он.

Жиравецкий предложил для предотвращения распространения вируса изменить алгоритм лечения пациента с первых дней заболевания дома.

"Жизнь показывает, что теория и практика часто отличаются, а если мы не изменим нашей тактики, мы увидим очень скоро, что такое коллапс медицины и никакие локдауны нам не помогут. Это мое личное мнение, не претендую на то, что она единственно правильная, но мы должны начинать анализировать, потому что без анализа мы просто с закрытыми глазами двигаемся в пропасть", – подытожил медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарас Жиравецкий сказал, что для того чтобы узнать настоящее количество инфицированных коронавирусом в Украине, официальную статистику нужно умножить на четыре или пять.