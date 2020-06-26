В Украине реки снова выйдут из берегов: спасатели предупредили о новой волне потопов

В Украине в течение 26-29 июня вновь ожидается повышение уровней воды в реках. Это может привести к затоплению сельскохозяйственных угодий и автомобильных дорог.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели назвали самые опасные места, где могут быть подтопления.

Так, с пятницы по воскресенье на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 м по сравнению с ситуацией на 24 июня. Местами будет наблюдаться дальнейшее затопление заводей, достижение отметки начального затопления пастбищ и сенокосов возле пгт Любешов.

Кроме этого, 26 июня в результате прохождения паводковой волны на р. Тиса ожидаются повышение уровней воды возле г. Чоп – на 1,2 -1,7 м над уровнями по состоянию на утро 25 июня. Тоже с выходом воды на пойму.

При этом в верховье Днестровского водохранилища возле с. Рухотин (Хотинский р-н Черновицкой обл.) в этот день ожидается добегание паводковой волны с затоплением поймы, сельскохозяйственных угодий, а также частичное затопление приречной инфраструктуры.

Спасатели предупредили об опасности выхода рек из берегов

В пятницу и субботу, в результате прохождения высокого дождевого паводка на Днестре и сдерживания сбросов с Днестровской ГЭС 2000-2050 куб. м/с, уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский будет удерживаться на опасных отметках начального затопления участков прилегающих к руслу реки. По данным спасателей, он может достичь опасных отметок затопления объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и отдельных населенных пунктов в Винницкой области.

Также 27-29 июня, из-за прохождения дождевого паводка на р. Днестр, возле с. Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 м. Следствием может стать выход воды на пойму, затопление трассы Одесса – Рени, огородов и объектов в с. Яськи и г. Беляевка на Одесщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, сильные дожди на западе Украины привели к страшным последствиям. Несколько дней реки выходили из берегов, оползни разрушали дороги, а горные ручьи превратились в потоки. Стихия унесла жизни трех человек. Сейчас пострадавшие подсчитывают убытки.