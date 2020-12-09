В Украине реальное количество смертей от COVID-19 в 2-3 раза больше, – математик

В Украине число смертей от последствий коронавируса на самом деле может быть в два-три раза больше, чем свидетельствует официальная статистика (14,2 тыс. случаев).

Об этом заявил заместитель директора Института проблем математических машин и систем Национальной академии наук Игорь Бровченко. В комментарии "КП в Украине" он пояснил расхождение между смертностью от COVID-19 и избыточной, которая превышает первую.

По словам математика, летальность не является постоянным параметром. На него может влиять погода, экономика, количество и возраст населения. Сравнивать ее в один и тот же временной отрезок, но в разные годы нельзя.

"Но в целом можно оценить несколько предыдущих лет и наложить на смертность, которую наблюдаем сейчас. Если в среднем в день умирает порядка 1600 человек по всей Украине, то к началу ноября, а данные приходят с опозданием, зафиксировано уже 2000-2100 смертей в день", – подчеркнул специалист.

Бровченко говорит, что избыточной смертностью считается примерно 500-600 летальных случаев за сутки. При этом в Украине ежедневная смертность от коронавируса, по официальным данным, составляет на уровне 200 случаев. Математик считает, что некий эффект в этом мог дать карантин выходного дня.

"Это значит, что смертей, так или иначе связанных с COVID-19, на самом деле в 2-3 раза больше. Потому что, кроме этой пандемии, других катаклизмов нет", – пояснил он такое расхождение между "ковидной" и избыточной смертностью.

По его словам, подобное наблюдается и в других странах мира. Он поясняет это тем, что данные о количестве летальных исходов от коронавируса приходят с опозданием.

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