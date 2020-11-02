В Украине развернут полевые госпитали для лечения COVID-19: Ляшко озвучил план
Для организации таких учреждений нужны большие площади, ведь там должны быть воссозданы условия полноценной больницы
Впрочем остро стоит вопрос с персоналом для функционирования этих объектов
Также пока еще нет запасов оборудования для них
В Украине в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 будут созданы специальные полевые госпитали. Их планируют развернуть в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию и санитарно-технические условия.
Об этом сообщил первый заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Сегодня". Он отметил, что речь идет о больших площадях. Ведь для лечения такой серьезной болезни необходимо, чтобы были максимально воссозданы условия полноценной больницы.
"Дополнительно разворачиваются кровати таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно будет подвести кислород к койкоместам, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала", – пояснил Ляшко.
В то же время главный санврач страны признал, что пока необходимого оборудования, кроватей и, прежде всего, персонала для обеспечения функционирования таких крупных госпиталей нет.
"Но в настоящее время мы знаем количество этого оборудования, есть табели оснащения. Мы знаем, сколько оборудования на рынке, как его купить и поставить. Вопрос не столько в оборудовании, как в обеспечении медицинским персоналом", – отметил Ляшко.
"С увеличением количества медицинских кроватей проблема увеличения количества медицинского персонала не решится сама собой, ведь врач – это профессия, которая приобретается годами", – резюмировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что в случае коллапса медицинской системы в Украине могут ввести строгий карантин.
Он будет предусматривать жесткие ограничения на перемещение, а также закрытие баров, гостиниц, кинотеатров, спортзалов и центров досуга.
Также он отметил, что больницы Украины вскоре не смогут принимать новых больных коронавирусом, если динамика инфицирования сохранится.
Ведь по состоянию на 1 ноября в больницах находилось 26 593 пациентов с COVID-19 или подозрением на болезнь, что почти на 3,5 тысячи больше, чем неделей ранее.