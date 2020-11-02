В Украине развернут полевые госпитали для лечения COVID-19: Ляшко озвучил план

В Украине в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 будут созданы специальные полевые госпитали. Их планируют развернуть в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию и санитарно-технические условия.

Об этом сообщил первый заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Сегодня". Он отметил, что речь идет о больших площадях. Ведь для лечения такой серьезной болезни необходимо, чтобы были максимально воссозданы условия полноценной больницы.

"Дополнительно разворачиваются кровати таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно будет подвести кислород к койкоместам, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала", – пояснил Ляшко.

В то же время главный санврач страны признал, что пока необходимого оборудования, кроватей и, прежде всего, персонала для обеспечения функционирования таких крупных госпиталей нет.

"Но в настоящее время мы знаем количество этого оборудования, есть табели оснащения. Мы знаем, сколько оборудования на рынке, как его купить и поставить. Вопрос не столько в оборудовании, как в обеспечении медицинским персоналом", – отметил Ляшко.

"С увеличением количества медицинских кроватей проблема увеличения количества медицинского персонала не решится сама собой, ведь врач – это профессия, которая приобретается годами", – резюмировал он.

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