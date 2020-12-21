В Украине разработали тест для одновременной диагностики COVID-19 и двух штаммов гриппа
Ученые Института молекулярной биологии и генетики (ИМБиГ) Украины разработали комбинированный тест, который одновременно позволяет выявить в организме человека три инфекции – COVID-19 и штаммов вируса гриппа А и В.
Диагностика происходит методом полимеразной цепной реакции. Об этом сообщается на странице института в Facebook.
Ученые объясняют, что их разработка особенно актуальна сейчас – из-за схожести симптомов гриппа и коронавируса, и во время сезонной эпидемии гриппа.
Продолжительность проведения теста – примерно 6 часов, говорят в ИМБиГ.
"Новые ПЦР-тесты проверены на образцах от больных, которые были переданы нам Центром общественного здоровья в г. Киеве. Надеемся на заинтересованность Минздрава комбинированным ПЦР-тестом", – рассказал директор ИМБиГ академик Михаил Тукало.
Отмечается, что ученые также уже завершают разработку теста, который в процессе одного анализа позволит определить наличие сразу пяти вирусов в организме человека. Речь идет о коварных по отношению к детям риновирусах и кори.
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