В Украине разработали приложение, которое может улучшить сексуальную жизнь

В Украине разработали приложение под названием Fantasy Match, который должен помочь партнерам улучшить их сексуальную жизнь.

Разработчиками приложения стали Андрей и Юлия Ярошенко, сообщает ain.ua.

Отмечается, что в феврале 2020 года, когда приложение перешло на стадию бета-тестирования, его загрузили более 10 тысяч пользователей.

Сейчас Fantasy Match вышел на первую позицию в выдаче американского App Store по запросу "sex education". В Украине он доступен только для устройств на базе iOS.

Разработчики создали приложение для пар. Оно помогает партнерам стать более раскованными и обсуждать свои желания, таким образом улучшая свою сексуальную жизнь.

"Мы помогаем пользователям изучать сексуальность, и говорить о сексе и о своих желаниях. Когда партнеры обсуждают и знают, чего они хотят – это способствует увеличению интимности и близости между ними", – подчеркнул Андрей Ярошенко.

Также приложение могут использовать люди без пары, чтобы найти сексуальных партнеров по интересам.

Приложение состоит из трех разделов:

LEARN (обучение). Партнеры могут узнать что-то новое о сексуальности.

PLAY (Игры). Один из партнеров может пригласить другого в комнату, в которой можно разыгрывать карты с фантазиями и видеть, какие из них у вас совпали.

FLIRT (Знакомства). Можно знакомиться с другими людьми.

Приложение состоит из трех разделов (Фото: ain.ua)

Профили пользователей приложения, по словам разработчиков, являются частными и их никто не видит, пока человек сам не захочет открыть его.

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