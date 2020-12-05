В Украине разгорелся скандал вокруг памятника Каденюку, который открыл Зеленский

В сети разгорелся скандал вокруг памятника первому украинскому космонавту Леониду Каденюку. Украинка Мирослава Барчук рассказала, что для того, чтобы установить монумент, строители повредили памятную вещь возле могилы ее матери.

Они выкорчевали калину, привезенную из села, где выросла мать Марчук, а затем пожелала разместить дерево на кладбище после смерти. Об этом Марчук рассказала на своей странице в Facebook.

"И таким образом этим колоссом "задавили" все вокруг. Ландшафт, вид с горы и все соседние захоронения: Левко Лукьяненко, создателя украинской государственности и 25-летнего заключенного советских лагерей, композитора Майбороды, оперной певицы Дианы Петриненко, поэта Моисея Фишбейна и всех остальных в том квадрате. Я понимаю значение и символику полета в космос первого украинского космонавта и очень уважаю его. Здесь никаких вопросов нет. Этот вопрос о вкусе и чувстве меры людей, которые вот это все вписали в ландшафт", –- написала Марчук.

Под публикацией девушки пользователи оставили почти две сотни гневных комментариев. Украинцы выразили негодование, почему монументы взводят на кладбищах, а не на площадях, как это обычно принято и назвали его безвкусицей.

Скриншот. Мирослава Барчук в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в субботу, 5 декабря, на Байковом кладбище в Киеве открыли памятник легендарному украинскому космонавту, Герою Украины Леониду Каденюку.