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19 декабря • обновлено в 11:39
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В Украину "пролезло" российское издательство: разгорелся скандал

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В Украине начало работать издательство "Альпина Паблишер", которое является дочерним проектом российской компании "Альпина".

Об этом на своей странице в Facebook написал ветеран АТО, блогер и писатель Валерий Ананьев. Он глубоко возмущен тем, что бизнес страны-агрессора беспрепятственно заходит в Украину и зарабатывает здесь деньги.

"Война России с Украиной идет не только на Донбассе и в Крыму. Она идет в головах наших соотечественников. Война за мысли и чувства людей на этом этапе в десятки раз важнее. Каждое сказанное украинское слово, каждый фильм, каждая книга, каждая украинская песня, каждый истинный исторический очерк, как камешек к камешку, формируют дорогу к становлению Украины как государства и победе в этой войне. Враг это тоже понимает и делает все, чтобы украинское исчезало, чтобы мы, как нация, перестали существовать", – написал Ананьев.

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Российское издательство зашло в Украину

Российское издательство зашло в Украину

Он отметил, что скандальная "Альпина Паблишер" работает в Украине уже два месяца и даже успела издать здесь первые тиражи. Официальным дистрибьютором и партнером "Альпины Паблишер" стал книжный онлайн-магазин Yakaboo.

"Это какой-то дурной сон? Такое впечатление, что за последние полгода где-то открылась клоака, откуда проникли тараканы всех мастей и расцветок. Российское издательство спокойно заходит на рынок Украины, собирается определять язык "в соответствии с актуальным спросом", спокойно проплачивает релиз в СМИ, берет себе в партнеры самый большой интернет-магазин Украины, и все молчат. Я молчать не собираюсь. Не знаю, как при текущей власти достичь запрета "Сватов" и "Битвы экстрасенсов", превращающих моих соотечественников в аморфную массу, но в данном случае имею несколько предложений", – возмутился ветеран.

В этой связи он призвал украинцев внимательно смотреть, книги каких издательств они покупают, чтобы не стать невольным спонсором доли российской пропагандистской машины.

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Кроме того, Ананьев намерен обратиться к дистрибьютору, который занимается распространением его романа "Следы на дороге", с просьбой отозвать из продажи ту часть тиража, которая продается через Yakaboo, до момента прояснения ситуации.

"Призываю всех неравнодушных бойкотировать сайт Yakaboo до прояснения ситуации. В Украине есть много альтернатив. Предлагаю компании "Альпина" свернуть свой "бизнес-проект" и идти домой торговать украинофобами Прилепиным и Лукьяненко", – жестко обратился ветеран АТО к российской компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко призвал разделить Украину. Скандальное заявление он сделал во время визита во временно оккупированный РФ Донецк.

А писатель-террорист Прилепин жаловался на то, что все жители Донбасса являются украинцами и сильно отличаются от россиян.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Валерий Ананьев
Место
Украина
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Овцехуев Псой
Овцехуев Псой
Договора о транзите газа не будет. Подписан договор о реверсе газа из Румынии. Прекращения огня не было и не будет. Обмена пленными не будет.Договора о транзите газа не будет. Подписан договор о реверсе газа из Румынии. Прекращения огня не было и не будет. Обмена пленными не будет.
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Хо Хол
Хо Хол
на украину российский газ пролез и уголь. что делать будем, xpюканы?
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Куни Чан
Куни Чан
Иди воюй ветеран диванный
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