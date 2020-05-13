Привезли из Китая? В Украине разгорелся скандал из-за "отечественных" тестов на коронавирус

Частная фирма "Укргентех", которая якобы производила отечественные ПЦР-тесты на определение коронавируса, могла получить их как "гуманитарный груз" из Китая.

Соответствующие документы были обнародованы в Telegram-канале "Джокер". Это, в частности, шесть коробок реагентов для тестов весом 320 кг. Как утверждают в сети, компания не просто закупила их как коммерческая структура, а получила как гуманитарный груз "по дипломатическим каналам". Известно, что он был предназначен для украинских больниц, но на самом деле мог попасть в частные руки.

Как отмечают расследователи программы "Стоп коррупции", эту благотворительную помощь из-за границы больницы сейчас вынуждены покупать за собственные деньги.

В то же время на официальном сайте компании указано, что "Укргентех" специализируется на обеспечении клинических и исследовательских лабораторий первоклассными реагентами.

На аналитической платформе YouControl указано, что уставный капитал фирмы – 1000 гривен, расположена она в жилом секторе по адресу одного из общежитий в Киеве, а основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. В то же время компания также предоставляет в аренду машины и занимается "организацией отдыха и развлечений".

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Напомним, ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал эти тесты. Во время проверки оказалось, что их чувствительность и специфичность не соответствуют значениям, заявленным производителем.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Верховной Рады 13 мая заявил, что информация якобы может быть фейком и правительство обнародует данные в медийном поле после проверки.

OBOZREVATEL уже связался с компанией "Укргентех". Подробности – вскоре в нашем материале.

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