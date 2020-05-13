Привезли из Китая? В Украине разгорелся скандал из-за "отечественных" тестов на коронавирус

Частная фирма "Укргентех", которая якобы производила отечественные ПЦР-тесты на определение коронавируса, могла получить их как "гуманитарный груз" из Китая.
Соответствующие документы были обнародованы в Telegram-канале "Джокер". Это, в частности, шесть коробок реагентов для тестов весом 320 кг. Как утверждают в сети, компания не просто закупила их как коммерческая структура, а получила как гуманитарный груз "по дипломатическим каналам". Известно, что он был предназначен для украинских больниц, но на самом деле мог попасть в частные руки.
Как отмечают расследователи программы "Стоп коррупции", эту благотворительную помощь из-за границы больницы сейчас вынуждены покупать за собственные деньги.
В то же время на официальном сайте компании указано, что "Укргентех" специализируется на обеспечении клинических и исследовательских лабораторий первоклассными реагентами.
На аналитической платформе YouControl указано, что уставный капитал фирмы – 1000 гривен, расположена она в жилом секторе по адресу одного из общежитий в Киеве, а основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. В то же время компания также предоставляет в аренду машины и занимается "организацией отдыха и развлечений".
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Напомним, ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал эти тесты. Во время проверки оказалось, что их чувствительность и специфичность не соответствуют значениям, заявленным производителем.
Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Верховной Рады 13 мая заявил, что информация якобы может быть фейком и правительство обнародует данные в медийном поле после проверки.
OBOZREVATEL уже связался с компанией "Укргентех". Подробности – вскоре в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналисты узнали, что руководство ОПУ в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.
Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины.
Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.
В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.
Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.
В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.
Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОПУ якобы потратил личные деньги.
2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.
4 мая на закрытой встрече со СМИ Тимошенко оправдал Баума, заявив, что он входит в группу людей при ОПУ, которая борется с эпидемией COVID-19 в Украине. Российский бизнесмен якобы работает на волонтерских началах.
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