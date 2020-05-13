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13 мая • обновлено в 16:30
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В Украине разгорелся скандал из-за "отечественных" тестов на коронавирус: могли "одолжить" с китайской гуманитарки

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Частная фирма "Укргентех", которая якобы производила отечественные ПЦР-тесты на определение коронавируса, могла получить их как "гуманитарный груз" из Китая.

Соответствующие документы были обнародованы в Telegram-канале "Джокер". Это, в частности, шесть коробок реагентов для тестов весом 320 кг. Как утверждают в сети, компания не просто закупила их как коммерческая структура, а получила как гуманитарный груз "по дипломатическим каналам". Известно, что он был предназначен для украинских больниц, но на самом деле мог попасть в частные руки.

Как отмечают расследователи программы "Стоп коррупции", эту благотворительную помощь из-за границы больницы сейчас вынуждены покупать за собственные деньги.

Привезли из Китая? В Украине разгорелся скандал из-за "отечественных" тестов на коронавирус

В то же время на официальном сайте компании указано, что "Укргентех" специализируется на обеспечении клинических и исследовательских лабораторий первоклассными реагентами.

На аналитической платформе YouControl указано, что уставный капитал фирмы – 1000 гривен, расположена она в жилом секторе по адресу одного из общежитий в Киеве, а основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. В то же время компания также предоставляет в аренду машины и занимается "организацией отдыха и развлечений".

Привезли из Китая? В Украине разгорелся скандал из-за "отечественных" тестов на коронавирус

Telegram-канал "Джокер"

Привезли из Китая? В Украине разгорелся скандал из-за "отечественных" тестов на коронавирус

Telegram-канал "Джокер"

Напомним, ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал эти тесты. Во время проверки оказалось, что их чувствительность и специфичность не соответствуют значениям, заявленным производителем.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Верховной Рады 13 мая заявил, что информация якобы может быть фейком и правительство обнародует данные в медийном поле после проверки.

OBOZREVATEL уже связался с компанией "Укргентех". Подробности – вскоре в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • журналисты узнали, что руководство ОПУ в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.

  • Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины.

  • Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.

  • В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.

  • Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.

  • В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.

  • Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОПУ якобы потратил личные деньги.

  • 2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.

  • 4 мая на закрытой встрече со СМИ Тимошенко оправдал Баума, заявив, что он входит в группу людей при ОПУ, которая борется с эпидемией COVID-19 в Украине. Российский бизнесмен якобы работает на волонтерских началах.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Кто то наживается на горе соочествеников,но определенным службам это до сраки.
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