В Украине растут темпы глобального потепления, осадки идут на спад: показательные данные

Темпы глобального потепления разные в отдельных регионах Украины.

Как написал в Facebook метеоролог Игорь Кибальчич, больше всего за последнее 30-летие потеплело в Чернигове и Киеве – на 1,6°С, а меньше всего – в Ужгороде – на 0,9°С (чтобы посмотреть таблицу, доскролльте до конца страницы).

По его словам, темпы глобального потепления в Украине в целом более быстрые, чем в мире. Всемирная метеорологическая организация считает потепления за 30 лет близким к 1°С.

"Относительно осадков картина очень пестрая, однако в целом их количество уменьшилось, а если учитывать увеличение испарения из-за роста температуры воздуха, то дефицит увлажнения Украины растет", – отметил Кибальчич.

Facebook Игоря Кибальчича

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Яцюк сказал, что страну накроют засухи, смерчи и ураганы.