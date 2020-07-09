В Украине растут темпы глобального потепления, осадки идут на спад: показательные данные

Общество 09:40, 9.07.2020

Темпы глобального потепления разные в отдельных регионах Украины.

Как написал в Facebook метеоролог Игорь Кибальчич, больше всего за последнее 30-летие потеплело в Чернигове и Киеве – на 1,6°С, а меньше всего – в Ужгороде – на 0,9°С (чтобы посмотреть таблицу, доскролльте до конца страницы).

По его словам, темпы глобального потепления в Украине в целом более быстрые, чем в мире. Всемирная метеорологическая организация считает потепления за 30 лет близким к 1°С.

"Относительно осадков картина очень пестрая, однако в целом их количество уменьшилось, а если учитывать увеличение испарения из-за роста температуры воздуха, то дефицит увлажнения Украины растет", – отметил Кибальчич.

Facebook Игоря Кибальчича
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Яцюк сказал, что страну накроют засухи, смерчи и ураганы.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Руководитель следственной группы ГБР признался, что на него давили в "делах" Порошенко

Мы поддерживаем независимость НБУ, но как жить, если бюджет по курсу 30 грн/$, – Зеленский

Ляшко ушел от ответа, почему Зеленскую лечили от COVID-19 в "Феофании"

Закон о языке Ницой назвала "наездом" на украинскость

В Луцке военные вычерпывали лужи перед приездом Зеленского. Фото и видео