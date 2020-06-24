В Украине растет количество тяжелобольных с COVID-19: инфекционист пояснил причины

В Украине растет количество тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Об этом "Гордону" заявил доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий. Он пояснил, что такая ситуация связана с тем, что люди стали менее настороженно относиться к коронавирусу.

"Мы надеялись, что летом количество больных уменьшится, но, к сожалению, наши надежды не оправдались. Медики понимают серьезность вопроса. Спросите врачей больниц, принимающих пациентов с COVID-19, в Харькове, Черновцах, Львове, Киеве, они скажут, что зря ослабляют карантинные меры", – отметил Лапий.

Он подчеркнул, что коллеги, которые работают со взрослыми пациентами, говорят об увеличении нагрузки.

"Сейчас поступают не просто люди с COVID-19, как в начале эпидемии. Первого пациента в Черновцах госпитализировали, потому что это было что-то неизвестное. Сейчас растет число именно тяжело больных людей. Это связано, скорее всего, с уменьшением настороженности населения в целом в отношении коронавируса", – сказал врач.

По его мнению, пока нельзя говорить о том, что Украина прошла первую волну эпидемии и движется ко второй.

"Сейчас мы говорим об установлении антирекордов. Но мы видим, что к выходным число выявленных случаев уменьшается. Это, скорее всего, связано с работой лабораторий. Их персонал тоже должен иметь выходные. И случаи, которые обнаруживаются в выходные, попадают в статистику первых дней недели", – отметил Лапий.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 24 июня в Украине официально было подтверждено 39 014 случаев коронавирусной инфекции. Из них 940 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом.