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28 февраля • обновлено в 11:32
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В Украине раскупили медицинские маски: в СНБО раскрыли план спасения

1.8т
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В Украине из-за нехватки медицинских масок для лица, дополнительные защитные средства выделят из государственного резерва.

Об этом эфире 1+1 заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Мы открыли сегодня (27 февраля) то, что было на бронировании в нашем госрезерве. Я могу успокоить: у нас достаточное количество масок. Не надо их по сто, по двести штук накапливать и складывать", – отметил он.

Медицинские маски для лица

Медицинские маски для лица

Также министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пообещала решить проблему с нехваткой медицинских масок в стране.

"Правительство вместе с производителями найдет способ обеспечить необходимое количество медицинских масок, которые сегодня не найти в украинских аптеках", – сообщила чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздрав подтвердили, что информация о первом случае заражения коронавирусом в Украине не соответствует действительности.

Также в СНБО рассказали, кто из украинцев в группе риска заражения коронавирусом.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персоны
Зоряна Скалецкая Алексей Данилов
Место
Украина
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-это помогает лучше всяких масок
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
У-ха-ха))))) Эвропейские кружевные трусики из сэконд-хэнда спасут желто-синих))) Натянут на рыло вместо масок, и будут дышать молекулами Эвропейской свободы)))))
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