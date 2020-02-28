В Украине раскупили медицинские маски: в СНБО раскрыли план спасения

В Украине из-за нехватки медицинских масок для лица, дополнительные защитные средства выделят из государственного резерва.

Об этом эфире 1+1 заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Мы открыли сегодня (27 февраля) то, что было на бронировании в нашем госрезерве. Я могу успокоить: у нас достаточное количество масок. Не надо их по сто, по двести штук накапливать и складывать", – отметил он.

Медицинские маски для лица

Также министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пообещала решить проблему с нехваткой медицинских масок в стране.

"Правительство вместе с производителями найдет способ обеспечить необходимое количество медицинских масок, которые сегодня не найти в украинских аптеках", – сообщила чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздрав подтвердили, что информация о первом случае заражения коронавирусом в Украине не соответствует действительности.

Также в СНБО рассказали, кто из украинцев в группе риска заражения коронавирусом.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!