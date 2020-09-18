В Украине расформируют созданную волонтерами аэроразведку

Легендарный Центр аэроразведки, созданный в составе ВСУ по инициативе волонтеров в 2015 году, будет расформирован и разделен на части.

Такое решение приняли якобы за чрезмерной нагрузки на личный состав в вопросах обеспечения повседневной деятельности (много бумажной работы и прочее), пишет Ukrainian Military Pages.

"Этот известное подразделение, которое было создано по волонтерской инициативе еще в 2015 году, впоследствии вошло в состав Войск связи и кибербезопасности ВCУ. С годами из маленького подразделения при поддержке волонтеров, неравнодушных граждан и благодаря целевому применению бюджетных средств сформировались достаточно мощные подразделения", – отметил командующий Войск связи и кибербезопасности ВСУ генерал-майор Евгений Степаненко.

По его словам, эти структуры имеют разный функционал по созданию, развитию, администрированию и технической поддержке видеонаблюдения, которая успешно функционирует по единому замыслу. Кроме того, в их компетенцию входит аэроразведка с помощью БПЛА различных типов. Основная изюминка – развитие и поддержка систем боевого управления, от их создания до боевого применения.

Степаненко добавил, что личный состав отдельной воинской части А2724 имеет достаточно большую нагрузку в вопросах обеспечения повседневной деятельности. Речь идет о секретной и строевой части, службе вооружения и тыла, ведении делопроизводства, собственного финансового хозяйства и тому подобное. Все это, по его словам, отвлекает от основных боевых задач.

Поэтому было принято оптимальное решение – интегрировать в зависимости от функционала боевые подразделения в другие структуры. В частности, аэроразведку и наблюдение – в подразделения разведки, ІТ – в научные подразделения связи и кибербезопасности, родственные им по направлению деятельности. Что же касается излишней нагрузки, то ее указанные структуры хотят лишить.

"Я называю это "новым дыханием аэроразведки". Очень надеюсь, что такое решение вдохновит специалистов к новым свершениям, а также разгрузит их от несвойственных функций. Главной задачей считаю сохранение высококвалифицированного, подготовленного и проверенного боем персонала. Люди – главная наша сила", – сказал командующий Войск связи и кибербезопасности ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что сокращение численности военных ВСУ позволит качественно организовать подготовку войск и эффективно использовать финансовые ресурсы. Также высшее руководство армии заверило, что в ВСУ есть много должностей, которые в течение трех и более лет не были укомплектованы.