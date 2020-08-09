В Украине пять регионов стали лидерами по COVID-19: в каждом более ста новых больных

По состоянию на утро 9 августа регионами с наибольшим количеством новых случаев коронавируса стали Киев, Львовщина, Ивано-Франковщина, Харьковщина и Буковина.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. Также он отметил, что высокий прирост заболеваемости наблюдается и в Одесской области (посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Киев – 120, Львовской области – 125, Ивано-Франковской области – 124, Харьковской области – 123, Черновицкой области – 104 и Одесской области – 96", – отметил глава Минздрава.

Учитывая тревожную статистику, Степанов обратился к украинцам с призывом заботиться о своем здоровье и не пренебрегать мерами безопасности.

"Вы видите, что количество людей, заболевших COVID-19, стремительно растет. Вы видите, что он никуда не уходит. Если сравнить цифры, которые у нас были по заболеваемости в начале июня, в середине июня, и что у нас происходит сейчас, то мы выросли почти в 2,5 раза. Еще раз призываю вас не относиться легкомысленно к коронавирусной болезни. Она рядом, она в Украине. И каждый день болеют новые люди. Каждый день госпитализируются люди и каждый день умирают. Не пренебрегайте, пожалуйста, всеми правилами, имеющимися от Минздрава. Будьте здоровы!" – отметил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждено 80 949 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1199 выявлены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 1897 человек (+18 за сутки), а 43 972 пациента (+317 сутки) полностью побороли болезнь.