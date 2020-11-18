В Украине пять регионов стали эпицентрами COVID-19: в некоторых – более 1000 новых больных

За минувшие сутки, 17 ноября, Киев и четыре области стали эпицентрами коронавируса (COVID-19) в Украине.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в столице – 1213, Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Отметим, что состоянием на среду, 18 ноября в Украине официально зарегистрировано 570 153 случаев COVID-19. За последние сутки обнаружено 12 496 новых случаев заражения. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.

Добавим, что в Киеве коронавирусом всего заразились 53 855 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября в Украине официально подтверждены 11 968 новых случаев инфицирования коронавирусом.