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21 апреля • обновлено в 12:52
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В Украине провели наименьший процент тестов на COVID-19 в Европе

1.4т
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В Украине на один миллион населения делают в среднем 1,418 (одна тысяча четыреста восемнадцать) тестирований на коронавирус COVID-19, что является самым низким показателем в Европе.

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Об этом говорят данные портала Worldometers, где собрана актуальная информация по статистике заболеваний в мире.

По сообщению Центра общественного здоровья в Украине, в нашей стране состоянием на 21 апреля исследовано 61 997 образцов на COVID-19 методом ПЦР.

Тестирование на COVID-19

Тестирование на COVID-19

При этом показатель в 1,418 самый низкий в Европе. Например, выше Украины стоит Албания и Молдова, где проводят в среднем 2,007 и 2,916 тестов на миллион населения соответственно. В России этот же показатель составляет 14,682.

В Украине провели наименьший процент тестов на COVID-19 в Европе

Worldometers

Наибольшее количество тестировании на COVID-19 в Европе проводят в Исландии – 126,429. А самый низкий показатель в африканской стране Бурунди – 7 тестов на 1 миллион.

В Украине провели наименьший процент тестов на COVID-19 в Европе

Worldometers

В Украине провели наименьший процент тестов на COVID-19 в Европе

Worldometers

Напомним, что семь областей в стране не предоставили сведения о тестировании на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 21 апреля в Украине зафиксировано 6125 случаев заражения коронавирусом.

Также в Министерстве здравоохранения предупредили, что самостоятельное проведение экспресс-тестов на COVID-19 несут угрозу окружающим.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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