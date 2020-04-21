В Украине провели наименьший процент тестов на COVID-19 в Европе

В Украине на один миллион населения делают в среднем 1,418 (одна тысяча четыреста восемнадцать) тестирований на коронавирус COVID-19, что является самым низким показателем в Европе.
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Об этом говорят данные портала Worldometers, где собрана актуальная информация по статистике заболеваний в мире.
По сообщению Центра общественного здоровья в Украине, в нашей стране состоянием на 21 апреля исследовано 61 997 образцов на COVID-19 методом ПЦР.
Тестирование на COVID-19
При этом показатель в 1,418 самый низкий в Европе. Например, выше Украины стоит Албания и Молдова, где проводят в среднем 2,007 и 2,916 тестов на миллион населения соответственно. В России этот же показатель составляет 14,682.
Worldometers
Наибольшее количество тестировании на COVID-19 в Европе проводят в Исландии – 126,429. А самый низкий показатель в африканской стране Бурунди – 7 тестов на 1 миллион.
Worldometers
Worldometers
Напомним, что семь областей в стране не предоставили сведения о тестировании на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 21 апреля в Украине зафиксировано 6125 случаев заражения коронавирусом.
Также в Министерстве здравоохранения предупредили, что самостоятельное проведение экспресс-тестов на COVID-19 несут угрозу окружающим.
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