В Украине простились с погибшим комбатом "Луганск-1" Губановым: фото церемонии

Тимур Григоренко Общество 11:41, 22.05.2020 Обновлено: 12:01, 22.05.2020

В пятницу, 22 мая, простились с погибшим Героем Украины, командиром батальона "Луганск-1" Сергеем Губановым.

Фото с прощальной церемонии в Twitter опубликовал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Склоняем головы перед погибшим Героем Украины командиром батальона "Луганск-1" Сергеем Губановым. На войне с первых дней его проклинали враги Украины, а он остался верен присяге. Принципиальный, настоящий офицер своего государства! Чтим и помним героев! Украина победит!" – говорится в сообщении.

Проститься с Героем пришли его родные и коллеги по службе.

В Украине простились с Сергеем Губановым
Twitter Арсен Аваков
Глава МВД Арсен Аваков
Twitter Арсен Аваков
В Украине простились с Сергеем Губановым
Twitter Арсен Аваков
Прощание с Сергеем Губановым
Twitter Арсен Аваков

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области во время выполнения задания командования штаба ООС в результате взрыва погиб полковник полиции Сергей Губанов, еще трое правоохранителей получили ранения.

Также OBOZREVATEL опубликовал подробности о легендарном командире "Луганск-1" Сергее Губанове, трагически погибшем на задании.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" погибшему полковнику полиции Сергею Губанову.

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту подрыва на мине бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1", в результате чего погиб Губанов.

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