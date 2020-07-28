В Украине произошло землетрясение: где зафиксировали толчки

На Ивано-Франковщине 27 июля произошло землетрясение с силой толчков в 2,5 балла по шкале Рихтера.

Его зафиксировал Главный центр специального контроля в районе села Монастырчаны, что в 34 километрах от Франковска. Об этом говорится на сайте Центра.

Отмечается, что источник землетрясения находился на глубине 11 км и не представлял никакой угрозы.

Землетрясение в районе села Монастырчаны на Ивано-Франковщине (gcsk.gov.ua)

"Согласно расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", – отметили специалисты.

Магнитуда землетрясения составила 2,5 по шкале Рихтера (gcsk.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля Главный центр специального контроля зафиксировал землетрясение в Черновицкой области, в частности, в районе села Белоусовка Сокирянского района на глубине 3 км.