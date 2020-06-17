В Украине продолжили адаптивный карантин: что запрещено до 31 июля
Кабинет министров Украины 17 июня продолжил до 31 июля действие адаптивного карантина, введенного из-за распространения коронавируса.
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В то же время в некоторых областях, в зависимости от ситуации с заболеваемостью COVID-19, предусмотрели возможность усиления ранее снятых ограничений. О запретах, которые будут действовать в стране до конца июля – читайте в материале OBOZREVATEL.
Отметим, что целью нововведений, по мнению чиновников, является предотвратить ухудшение эпидемиологической ситуации. Ведь за последние дни в Украине фиксируется рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом.
В Украине до 31 июля запрещено:
пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты;
перевозка в транспорте пассажиров в большем количестве, чем предусмотрено мест для сидения.
Во время действия карантина в Украине нельзя находиться в общественных местах без масок
Кроме этого, в регионах со значительным распространением COVID-19 до конца июля могут усилить или ослабить карантинные ограничения по:
проведению спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;
деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;
работе метрополитена;
перевозке пассажиров во всех видах сообщений;
посещению учреждений дошкольного образования;
работе культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;
деятельности заведений.
Правда, отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 будет считаться тот, в котором будет присутствовать один из следующих признаков:
загруженность коек составляет более 50%;
среднее количество ПЦР и ИФА-тестов – менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней
коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 11%;
показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 – более 8 случаев на 100 тыс. населения.
Как и прежде, решение об усилении или ослаблении ограничительных мер будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Украине связан со смягчением карантина и несоблюдением многими гражданами мер безопасности.