В Украине продолжает расти суточная госпитализация больных COVID-19
Украина вышла на показатель в 730-735 госпитализаций инфицированных коронавирусом
В начале сентября он колебался на уровне около 400 в сутки
По словам Ляшко, причина заключается в игнорировании рекомендаций Минздрава
Показатель госпитализации инфицированных коронавирусом в Украине приближается к рекордному показателю.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" в среду, 30 сентября. По словам заместителя главы Минздрава, причина заключается в том, что население пренебрегает противоэпидемиологическими мерами.
Он напомнил, что 24 сентября был зафиксирован максимальный показатель – 742 госпитализации за сутки. При этом в начале сентября показатель колебался на уровне около 400 госпитализаций ежедневно.
"А сегодня было 730-735 по всей стране. Из-за этого увеличивается заполненность коек и проценты. Критические точки – рост случаев коронавирусной болезни. Это показатель того, что мы стали пренебрегать противоэпидемическими нормами. Я буду это говорить до тех пор, пока ситуация не нормализуется", – сказал Ляшко.
Как писал OBOZREVATEL, 30 сентября в Украине впервые зафиксировали более 4 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Более 500 случаев подтвердили в Харьковской области.
По словам врача-инфекциониста, больным коронавирусом в Украине почти невозможно помочь без госпитализации.