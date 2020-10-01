В Украине продолжает расти суточная госпитализация больных COVID-19

Показатель госпитализации инфицированных коронавирусом в Украине приближается к рекордному показателю.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" в среду, 30 сентября. По словам заместителя главы Минздрава, причина заключается в том, что население пренебрегает противоэпидемиологическими мерами.

Он напомнил, что 24 сентября был зафиксирован максимальный показатель – 742 госпитализации за сутки. При этом в начале сентября показатель колебался на уровне около 400 госпитализаций ежедневно.

"А сегодня было 730-735 по всей стране. Из-за этого увеличивается заполненность коек и проценты. Критические точки – рост случаев коронавирусной болезни. Это показатель того, что мы стали пренебрегать противоэпидемическими нормами. Я буду это говорить до тех пор, пока ситуация не нормализуется", – сказал Ляшко.

Как писал OBOZREVATEL, 30 сентября в Украине впервые зафиксировали более 4 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Более 500 случаев подтвердили в Харьковской области.

По словам врача-инфекциониста, больным коронавирусом в Украине почти невозможно помочь без госпитализации.