В Украине продлили работу мисси ОБСЕ: названы сроки

Мандат Специального мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлили еще на один год.

Команда, которая ведет свою работу в нашей стране уже 5 лет, будет и далее "устанавливать и сообщать о фактах и ​​возможных нарушениях". Об этом 30 марта сообщили в пресс-центре миссии со ссылкой на соответствующее решение Постоянного совета ОБСЕ.

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"Мониторинговая миссия ОБСЕ ведет свою работу в Украине 5 лет и была уполномочена "устанавливать и сообщать о фактах и ​​возможные нарушения основных принципов и обязательств ОБСЕ на всей территории Украины", – напомнил председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

"Наблюдатели – это глаза и уши организации и всего международного сообщества, и они непосредственно способствуют предотвращению дальнейшей эскалации", – заявил Лайчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине ответили на план ОБСЕ по Донбассу. По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, он не имеет новых предложений и нуждается в доработке.

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