Кабмин продлил карантин до 22 мая, но несколько ослабил: что изменится

В Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 4 мая.

"Важно правильно завершать процесс карантина. Сейчас видим, что ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Поэтому для нас смягчение карантина так же не означает его снятие. Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль

Однако с 11 мая в Украине ослабят некоторые карантинные меры. Например, украинцам разрешат посещать парки, скверы и зоны отдыха.

С 11 мая кафе и ресторанам разрешат работать через "окно выдачи" и на летних площадках, а все магазины получат разрешение продавать товары хозяйственного назначения, мебель и т.д.

Список ослабления карантина с 11 мая. Будут открыты:

парки, скверы, зоны отдыха;

салоны красоты, парикмахерские;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

заведения общественного питания на вынос;

летние площадки кафе и рестораны под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности;

музеи, библиотеки;

тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;

сервис бытовой техники;

стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т.д.

Детальный список будет опубликован Кабмином в течение двух дней.

Добавим, Шмыгаль поручил МВД разобраться со строительными магазинами, в том числе и гипермаркетами "Эпицентр", которые нарушили условия карантина.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко уведомил об увеличении количества больных COVID-19 в трех областях Украины.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказывал, что карантин в Украине могут начать ослаблять раньше официального старта 11 мая, если будет наблюдаться резкое снижение количества инфицированных COVID-19.

Также президент Владимир Зеленский призвал украинцев продолжать соблюдение карантина на майские праздники, чтобы с 11 мая можно было начать смягчать ограничения.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что разрешили и запретили делать в Украине с 11 мая.